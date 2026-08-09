Ausblick: Bain Capital Specialty Finance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bain Capital Specialty Finance wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,422 USD. Dies würde einem Zuwachs von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bain Capital Specialty Finance 0,370 USD je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 64,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 73,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD, gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 256,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 239,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at