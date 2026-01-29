Bajaj Auto Aktie

Bajaj Auto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q3XE / ISIN: INE917I01010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Bajaj Auto informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bajaj Auto stellt am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 88,73 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj Auto 78,70 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 25 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,39 Prozent auf 153,28 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 43 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 339,04 INR, gegenüber 262,40 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 43 Analysten durchschnittlich 570,51 Milliarden INR im Vergleich zu 489,47 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bajaj Auto

mehr Nachrichten

Analysen zu Bajaj Auto

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bajaj Auto 9 498,20 0,41% Bajaj Auto

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen