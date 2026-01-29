Ausblick: Bajaj Auto informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bajaj Auto stellt am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 88,73 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj Auto 78,70 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 25 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,39 Prozent auf 153,28 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 43 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 339,04 INR, gegenüber 262,40 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 43 Analysten durchschnittlich 570,51 Milliarden INR im Vergleich zu 489,47 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at