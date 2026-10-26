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WKN DE: A0Q3XE / ISIN: INE917I01010

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Bajaj Auto stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bajaj Auto stellt am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bajaj Auto im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 111,22 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 76,00 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 24 Analysten einen Zuwachs von 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 190,04 Milliarden INR gegenüber 157,35 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 41 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 429,56 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 385,00 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 42 Analysten auf durchschnittlich 710,85 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 606,23 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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