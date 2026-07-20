Bajaj Auto Aktie
WKN DE: A0Q3XE / ISIN: INE917I01010
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Bajaj Auto zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bajaj Auto wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 98,28 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bajaj Auto noch 79,20 INR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bajaj Auto in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 170,26 Milliarden INR im Vergleich zu 131,33 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 403,81 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 385,00 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 40 Analysten von durchschnittlich 677,86 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 606,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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