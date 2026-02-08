Ausblick: Bajaj Electricals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bajaj Electricals öffnet am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 INR gegenüber 2,89 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Bajaj Electricals 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,74 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bajaj Electricals 12,90 Milliarden INR umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,46 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,57 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt von insgesamt 49,20 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 48,25 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at