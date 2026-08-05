Ausblick: Bajaj Electricals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bajaj Electricals wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,65 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Bajaj Electricals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,63 Milliarden INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,46 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -7,880 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 49,49 Milliarden INR, gegenüber 44,55 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at