Bajaj Electricals Aktie
WKN DE: A1CVEK / ISIN: INE193E01025
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bajaj Electricals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bajaj Electricals wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,65 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Bajaj Electricals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,63 Milliarden INR aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,46 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -7,880 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 49,49 Milliarden INR, gegenüber 44,55 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bajaj Electricals Ltd
|
05.08.26
|Ausblick: Bajaj Electricals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Bajaj Electricals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Bajaj Electricals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bajaj Electricals Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Bajaj Electricals Ltd
|371,90
|-2,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.