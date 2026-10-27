Ausblick: Bajaj Electricals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bajaj Electricals wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,94 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bajaj Electricals noch 0,850 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 11,86 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 7,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bajaj Electricals einen Umsatz von 11,07 Milliarden INR eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,63 INR, gegenüber -7,880 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 48,52 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,55 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at