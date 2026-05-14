Bajaj Electricals Aktie

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WKN DE: A1CVEK / ISIN: INE193E01025

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Bajaj Electricals zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bajaj Electricals gibt am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,61 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj Electricals 5,11 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,62 Prozent auf 12,20 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj Electricals noch 12,65 Milliarden INR umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 INR, gegenüber 11,57 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 44,80 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 48,25 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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