02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bajaj Finance legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bajaj Finance wird am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 10,31 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj Finance 6,85 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 22,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 140,22 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 180,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 31 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 33,03 INR, gegenüber 26,89 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt 543,91 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 688,59 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

