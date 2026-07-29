Ausblick: Bajaj Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bajaj Finance gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 12,75 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 68,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 7,57 INR erwirtschaftet wurden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 25,17 Prozent auf 146,13 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 195,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

33 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 40,44 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 30,60 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 644,45 Milliarden INR, gegenüber 820,79 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at