Ausblick: Bajaj Finance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bajaj Finance präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 8,06 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,24 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 139,90 Milliarden INR aus – eine Minderung von 24,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bajaj Finance einen Umsatz von 184,69 Milliarden INR eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 31 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 31,15 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 26,89 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 541,19 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 688,59 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at