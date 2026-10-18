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WKN DE: A41B7Q / ISIN: INE296A01032

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18.10.2026 07:01:06

Ausblick: Bajaj Finance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bajaj Finance präsentiert am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,59 INR. Im Vorjahresquartal waren 7,85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 20,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 160,94 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 201,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 29 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 41,60 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 30,60 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 651,90 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 820,79 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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