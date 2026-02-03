Bajaj Finserv Aktie

Bajaj Finserv

WKN DE: A3DUCP / ISIN: INE918I01026

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bajaj Finserv präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bajaj Finserv wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 14,42 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 14,00 INR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 346,71 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 330,48 Milliarden INR umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 64,96 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 55,60 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1.344,63 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 1.255,51 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

