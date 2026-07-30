Bajaj Finserv Aktie
WKN DE: A3DUCP / ISIN: INE918I01026
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Bajaj Finserv stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bajaj Finserv wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 17,79 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,66 Prozent erhöht. Damals waren 17,50 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bajaj Finserv in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 399,04 Milliarden INR im Vergleich zu 341,75 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 77,62 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 61,30 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1.615,44 Milliarden INR, gegenüber 1.434,45 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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