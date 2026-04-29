Bajaj Finserv Aktie
WKN DE: A3DUCP / ISIN: INE918I01026
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Bajaj Finserv veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bajaj Finserv wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 8,80 INR je Aktie gegenüber 15,10 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 379,66 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 362,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 63,32 INR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 55,60 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1.259,98 Milliarden INR, gegenüber 1.255,51 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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