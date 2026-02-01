Bajaj Housing Finance Aktie

WKN DE: A40YCQ / ISIN: INE377Y01014

01.02.2026 07:01:06

Ausblick: Bajaj Housing Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bajaj Housing Finance wird am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,10 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bajaj Housing Finance noch 0,660 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 55,45 Prozent auf 10,91 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj Housing Finance noch 24,49 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,02 INR, gegenüber 2,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 43,65 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 95,54 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

