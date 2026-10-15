Bajaj Housing Finance Aktie

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WKN DE: A40YCQ / ISIN: INE377Y01014

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15.10.2026 07:01:06

Ausblick: Bajaj Housing Finance verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bajaj Housing Finance wird sich am 16.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,900 INR. Dies würde einem Zuwachs von 16,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bajaj Housing Finance 0,770 INR je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Bajaj Housing Finance nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 12,31 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 55,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,55 Milliarden INR umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,57 INR je Aktie, gegenüber 3,07 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 50,19 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 111,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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