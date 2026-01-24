Baker Hughes Aktie

Baker Hughes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.01.2026 07:01:06

Ausblick: Baker Hughes stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Baker Hughes wird am 25.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

22 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,668 USD aus. Im letzten Jahr hatte Baker Hughes einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,96 Prozent auf 7,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Baker Hughes noch 7,36 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 24 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,46 USD, gegenüber 2,98 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 27,41 Milliarden USD im Vergleich zu 27,83 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Baker Hughes Inc.

mehr Nachrichten