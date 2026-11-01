Ausblick: Bakkafrost informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bakkafrost wird am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,48 DKK gegenüber 2,04 NOK im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 11 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,74 Milliarden DKK, was einem Umsatz von 2,64 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 15,32 DKK je Aktie, gegenüber 13,87 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 7,78 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 10,73 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net