Ausblick: Bakkafrost präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bakkafrost wird am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,10 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 12,68 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,03 Milliarden DKK erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 2,29 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,08 DKK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 16,97 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,17 Milliarden DKK aus, im Gegensatz zu 11,09 Milliarden NOK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at