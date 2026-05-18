Ausblick: Bakkafrost verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bakkafrost wird am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,66 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bakkafrost ein EPS von -0,160 NOK je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 11 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,37 Milliarden DKK betragen, verglichen mit 2,84 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,76 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,87 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 8,38 Milliarden DKK aus, nachdem im Vorjahr 10,73 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at