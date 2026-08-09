Bakkt Aktie
WKN DE: A40AND / ISIN: US05759B3050
|
09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bakkt legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bakkt wird am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,160 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 35,41 Prozent auf 373,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 577,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,290 USD, gegenüber -8,870 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 2,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,34 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bakkt
|
07:01
|Ausblick: Bakkt legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Bakkt stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bakkt
Aktien in diesem Artikel
|Bakkt
|7,53
|5,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.