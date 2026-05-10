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WKN DE: A40AND / ISIN: US05759B3050

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: Bakkt stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bakkt wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,100 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 297,9 Millionen USD – ein Minus von 72,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bakkt 1,07 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,900 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -8,870 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,34 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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