BALADNA Q.P.S.C Registered Shs Aktie
ISIN: QA000T98R9J4
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: BALADNA QPSC Registered präsentiert Quartalsergebnisse
BALADNA QPSC Registered wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,126 QAR je Aktie gegenüber 0,130 QAR je Aktie im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 5,39 Prozent auf 328,8 Millionen QAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 312,0 Millionen QAR in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,170 QAR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 QAR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,33 Milliarden QAR, gegenüber 1,27 Milliarden QAR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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