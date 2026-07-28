Ausblick: BALADNA QPSC Registered präsentiert Quartalsergebnisse

BALADNA QPSC Registered wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,126 QAR je Aktie gegenüber 0,130 QAR je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 5,39 Prozent auf 328,8 Millionen QAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 312,0 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,170 QAR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 QAR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,33 Milliarden QAR, gegenüber 1,27 Milliarden QAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at