Balaji Amines Aktie
WKN DE: A2JKV4 / ISIN: INE050E01027
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Balaji Amines präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Balaji Amines lädt am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 16,60 INR aus. Im letzten Jahr hatte Balaji Amines einen Gewinn von 10,67 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 17,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,01 Milliarden INR gegenüber 3,41 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 48,60 INR, während im vorherigen Jahr noch 51,60 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,43 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,07 Milliarden INR waren.
Redaktion Finanzen.net
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