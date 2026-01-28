Ausblick: Balaji Amines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Balaji Amines lässt sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Balaji Amines die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 12,20 INR gegenüber 10,24 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Balaji Amines in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,46 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 3,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 48,95 INR, während im vorherigen Jahr noch 48,62 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,38 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,91 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at