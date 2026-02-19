Balchem CorpShs Aktie

WKN: 905650 / ISIN: US0576652004

19.02.2026 07:01:06

Ausblick: Balchem zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Balchem stellt am 20.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,18 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 14,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,03 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 259,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Balchem einen Umsatz von 240,0 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,71 USD im Vergleich zu 3,93 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,03 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 953,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

