Ball Aktie

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WKN: 860408 / ISIN: US0584981064

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ball gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ball veröffentlicht am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,846 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ball in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 3,34 Milliarden USD im Vergleich zu 3,10 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,96 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,30 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,96 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,18 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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