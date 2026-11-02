Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ball legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ball wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,07 USD. Das entspräche einer Verringerung von 9,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,18 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 12,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,78 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,02 USD, gegenüber 3,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 15,05 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,18 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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