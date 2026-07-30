Ballard Power Aktie

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WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Experten-Prognosen 30.07.2026 23:46:00

Ausblick: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ballard Power öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.

Ballard Power äußert sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,061 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 45,08 Prozent auf 35,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Ballard Power noch 24,7 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,209 CAD, während im vorherigen Jahr noch -0,420 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 174,0 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 138,9 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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