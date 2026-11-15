Ballard Power Aktie

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WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

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Quartalszahlen im Fokus 15.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ballard Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Ballard Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bei Ballard Power stehen Quartalszahlen an. Was Analysten erwarten.

Ballard Power wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,053 CAD. Dies würde einen Gewinn von 55,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Ballard Power -0,120 CAD je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 44,8 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 46,4 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,240 CAD, gegenüber -0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 157,7 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 138,9 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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