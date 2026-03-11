Ballard Power Aktie

Ballard Power

WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

Erwartungen 11.03.2026 07:11:07

Ausblick: Ballard Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ballard Power öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Ballard Power äußert sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Verlust von -0,109 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,220 CAD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 28,87 Prozent auf 44,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,454 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -1,480 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 135,4 Millionen CAD, gegenüber 95,5 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at



