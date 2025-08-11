Ausblick: Ballard Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Ballard Power-Bilanz.

Ballard Power wird am 11.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ballard Power im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,126 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 CAD je Aktie gewesen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,47 Prozent auf 25,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,474 CAD je Aktie, gegenüber -1,480 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 128,4 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 95,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at