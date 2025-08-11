Ballard Power Aktie

Ballard Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Ausblick auf Quartalsbilanz 11.08.2025 07:31:06

Ausblick: Ballard Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: Ballard Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die Ballard Power-Bilanz.

Ballard Power wird am 11.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ballard Power im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,126 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 CAD je Aktie gewesen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,47 Prozent auf 25,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,474 CAD je Aktie, gegenüber -1,480 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 128,4 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 95,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Ballard Power Systems - Die Geschichte eines Brennstoffzellen-Pioniers
Ballard Power-Aktie verliert: Umsatz untertrifft Erwartungen deutlich
Ballard Power-Aktie zieht an: Verluste in Q4 eingegrenzt

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ballard Power Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Ballard Power Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ballard Power Inc. 1,57 1,23% Ballard Power Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in China in Grün - Feiertag in Japan
Die asiatische Börsen legen zum Wochenauftakt zu. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Freitag deutlich fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen nahezu unverändert. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang teils kräftig an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen