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Banc of California Aktie

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WKN DE: A1W2U2 / ISIN: US05990K1060

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Banc of California legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banc of California lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Banc of California die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Banc of California im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,397 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 34,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 453,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 295,3 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,69 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,17 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,20 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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