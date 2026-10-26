Ausblick: Banc of California mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Banc of California lädt am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,450 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,42 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,380 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 306,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 34,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 466,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,270 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,17 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,82 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at