Banc of California Aktie

Banc of California

WKN DE: A1W2U2 / ISIN: US05990K1060

20.01.2026 07:01:06

Ausblick: Banc of California stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banc of California wird am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,369 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 289,4 Millionen USD – ein Minus von 36,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banc of California 453,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,13 USD, gegenüber 0,520 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,89 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

