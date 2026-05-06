Ausblick: Banca Mediolanum öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Banca Mediolanum stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,362 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Banca Mediolanum einen Gewinn von 0,330 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 54,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 821,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,82 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 EUR, gegenüber 1,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,33 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,31 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at