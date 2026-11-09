Ausblick: Banca Mediolanum präsentiert Quartalsergebnisse

Banca Mediolanum wird am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,376 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,340 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 419,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 606,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116,7 Millionen EUR umgesetzt.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,68 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,48 Milliarden EUR, gegenüber 4,31 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net