Ausblick: Banca Mediolanum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Banca Mediolanum stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,359 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Banca Mediolanum 0,320 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,65 Prozent auf 590,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Banca Mediolanum noch 606,1 Millionen EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,68 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,47 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,31 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at