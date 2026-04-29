Ausblick: Banco Bilbao (BBVA) präsentiert Quartalsergebnisse

Banco Bilbao (BBVA) wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,565 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 20,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,470 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Banco Bilbao (BBVA) mit einem Umsatz von insgesamt 11,78 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 45,30 Prozent verringert.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,33 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,99 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 47,26 Milliarden USD, gegenüber 89,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at