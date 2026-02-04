Banco Bilbao Aktie

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Banco Bilbao (BBVA) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Banco Bilbao (BBVA) wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,505 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 11,24 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 53,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

20 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,10 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,82 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 42,90 Milliarden USD, gegenüber 89,87 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

