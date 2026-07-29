Banco Bilbao Aktie
WKN: 876152 / ISIN: US05946K1016
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Banco Bilbao (BBVA) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Banco Bilbao (BBVA) wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,600 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,520 USD erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Banco Bilbao (BBVA) in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 11,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 20,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,99 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 47,87 Milliarden USD, gegenüber 89,70 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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