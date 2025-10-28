Ausblick: Banco Bradesco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Banco Bradesco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,110 USD. Dies würde einem Zuwachs von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Banco Bradesco 0,080 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,27 Milliarden USD gegenüber 13,55 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 53,73 Prozent.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,423 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 24,59 Milliarden USD, gegenüber 55,80 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at