Banco Bradesco Aktie
WKN: A0B9WE / ISIN: US0594603039
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Banco Bradesco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Banco Bradesco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,110 USD. Dies würde einem Zuwachs von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Banco Bradesco 0,080 USD je Aktie vermeldete.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 6,27 Milliarden USD gegenüber 13,55 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 53,73 Prozent.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,423 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 24,59 Milliarden USD, gegenüber 55,80 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banco Bradesco S.A. (Spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Banco Bradesco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Banco Bradesco legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Banco Bradesco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Banco Bradesco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Banco Bradesco legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Banco Bradesco S.A. (Spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Banco Bradesco S.A. (Spons. ADRs)
|2,96
|2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.