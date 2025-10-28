Banco Bradesco Aktie

28.10.2025

Ausblick: Banco Bradesco präsentiert Quartalsergebnisse

Banco Bradesco äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,590 BRL aus. Im letzten Jahr hatte Banco Bradesco einen Gewinn von 0,460 BRL je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 54,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 34,15 Milliarden BRL gegenüber 75,14 Milliarden BRL im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,31 BRL aus, während im Vorjahreszeitraum 1,63 BRL vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 134,08 Milliarden BRL in den Büchern stehen werden, gegenüber 300,81 Milliarden BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

