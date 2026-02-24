Ausblick: Banco Comercial Portugues, gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Banco Comercial Portugues, lässt sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Banco Comercial Portugues, die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,018 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Banco Comercial Portugues, ein EPS von 0,010 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Banco Comercial Portugues, 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 965,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 28,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Banco Comercial Portugues, 1,34 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,068 EUR, gegenüber 0,060 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 3,77 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,86 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at