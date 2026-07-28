Ausblick: Banco Comercial Portugues, informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Banco Comercial Portugues, stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Banco Comercial Portugues, für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,217 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Banco Comercial Portugues, 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,09 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 31,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Banco Comercial Portugues, 1,59 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,906 USD aus. Im Vorjahr waren 0,740 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 4,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at