Banco Comercial Portugues Aktie
WKN DE: A2ATK9 / ISIN: PTBCP0AM0015
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Banco Comercial Portugues, legt Quartalsergebnis vor
Banco Comercial Portugues, wird am 29.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,019 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Banco Comercial Portugues, noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 EUR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 950,2 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 32,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,40 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,079 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,070 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 3,95 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 5,66 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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