Ausblick: Banco Comercial Portugues, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Banco Comercial Portugues, wird am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Banco Comercial Portugues, für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,216 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Banco Comercial Portugues, soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 20,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

19 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,807 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4,44 Milliarden USD, gegenüber 6,34 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at