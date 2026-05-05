Banco Comercial Portugues Aktie

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Banco Comercial Portugues, öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Banco Comercial Portugues, wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,020 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 66,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 948,6 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 30,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,078 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,070 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,91 Milliarden EUR, gegenüber 5,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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