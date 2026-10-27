Banco Comercial Portugues Aktie
WKN DE: A2ATWU / ISIN: US0594798086
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Banco Comercial Portugues, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Banco Comercial Portugues, präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,14 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 25,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 20 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,905 USD, gegenüber 0,740 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 4,51 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,39 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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